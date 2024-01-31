Эта боль указывает на серьёзный рак прямой кишки: не игнорируйте, а обследуйтесь

Врач Гальперин назвал боль в позвоночнике симптомом рака прямой кишки

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, ведущие малоподвижный образ жизни или, наоборот, перегруженные непосильными заботами, часто игнорируют сигналы боли в спине. Тем не менее такие боли могут свидетельствовать о серьёзных заболеваниях, включая рак прямой кишки.

Фото: CreativeCommons by Güel - Centro de Wellness Murcia is licensed under CC BY 2.0.

Врач Марк Гальперин предупреждает зрителей о том, что дискомфорт в области позвоночника может быть признаком развития рака поджелудочной железы или прямой кишки. Врач подчеркивает, что первым шагом в таких случаях должны быть комплексные обследования.

Перед тем, как начать лечение боли, врач определит соответствующие процедуры и анализы. Он отмечает, что при симптомах боли в позвоночнике приоритетным методом исследования является магнитно-резонансная томография (МРТ).

Специалист также подчёркивает, что боли в спине могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, таких как метастазы в костях позвоночника или рак поджелудочной железы. Гальперин подчеркивает важность точного диагноза, утверждая, что игнорирование источника боли может привести к ошибочному направлению лечения.