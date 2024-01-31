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Теледоктор Александр Мясников заявил, что диабет второго типа бывает и у людей с нормальным весом

Врач Мясников: диабет второго типа может возникнуть и при нормальном весе

2:05
Здоровье

Врач-кардиолог Александр Мясников в очередном выпуске программы "О самом главном" заявил, что сахарный диабет второго типа может развиваться при нормальном весе, передаёт "Лента.ру".

Врач Мясников: диабет второго типа может возникнуть и при нормальном весе
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Врач задал вопрос гостье программы, может ли диабет развиться у человека без избыточного веса. Женщина предположила, что люди с нормальной массой тела так же подвержены недугу.

"Конечно, эта болезнь чаще у тех, у кого избыточный вес, метаболический синдром, увеличен объем талии. Но она вполне может быть и у людей с нормальным весом", — ответил Мясников.

Затем эксперт рассказал о лекарствах, которые могут провоцировать развитие диабета, таких как мочегонные препараты, стероидные гормоны.

Диабет второго типа является хроническим недугом, при котором организм не может эффективно использовать инсулин или производит его недостаточное количество. В отличие от диабета первого типа, болезнь обычно развивается у взрослых после 40 лет и связана с образом жизни, включая плохую диету, недостаточную физическую активность и избыточный вес. У людей с диабетом второго типа повышается риск различных инфекций и заболеваний, так как повышенный уровень сахара в крови может ослаблять иммунную систему. Высокий уровень сахара в крови может повредить сетчатку глаза, что может привести к проблемам со зрением, включая развитие катаракты и глаукомы. Если не контролировать уровень сахара, это может привести к потере зрения. Диабет второго типа увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда, инсульт и атеросклероз. Избыточный сахар в крови может повреждать стенки сосудов и повышать уровень холестерина, что способствует образованию бляшек внутри артерий.

Важно заметить, что контроль уровня сахара в крови через правильное лечение, здоровый образ жизни, правильное питание и физическую активность может снизить риск осложнений и улучшить качество жизни для людей с диабетом второго типа.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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