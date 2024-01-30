Гастроэнтеролог проинформировала, как пить воду перед сном

Гастроэнтеролог Слюняева рассказала россиянам, как правильно пить воду перед сном

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Наталья Слюняева в интервью "АиФ" объяснила, как в вечернее время лучше всего пить жидкости, чтобы не было ночных пробуждений и утренних отеков.

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Со слов медика, последний стакан воды лучше всего выпивать за 1,5-2 часа до ночного отдыха, тогда организм успеет вывести излишки жидкости до сна. Это позволит избежать отеков и бессонницы. Эксперт посоветовала перед тем как лечь в постель употреблять молочные продукты с низким содержанием жира или травяные чаи. Это позволит расслабиться и успокоить нервы. А вот от алкоголя и напитков, содержащих кофеин, лучше отказаться, поскольку это негативно влияет на качество сна.

Медик добавила, если человек просыпается ночью из-за необходимости пойти в туалет более одного раза, то необходимо откорректировать питьевой режим. Подъем во время сна может привести к нарушению общего количество и качества отдыха. Регулярные пробуждения могут вызвать ухудшение сна и чувство усталости в течение дня. Частые ночные походы в туалет могут быть признаком различных болезней, таких как диабет, инфекции мочевыводящих путей или увеличение простаты. Если человек часто просыпается, чтобы пойти в туалет, следует обратиться к врачу для оценки состояния здоровья.