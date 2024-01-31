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Врач Романов назвал МРТ безопасным методом диагностики

2:14
Здоровье

Магниторезонансная томография, часто известная как МРТ, представляет собой современный и востребованный метод диагностики. Для многих людей она ассоциируется с вопросами о возможном вызове рака из-за излучения. Кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники, Денис Романов, рассказывает о безопасности этой процедуры.

Врач Романов назвал МРТ безопасным методом диагностики
Фото: Wikipedia by Евгений Самарин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

МРТ используется для исследования внутренних органов и тканей, основываясь на эффекте резонансного поглощения атомами электромагнитных волн. Этот метод диагностики обнаруживает широкий спектр осложнений, таких как воспаления, опухоли, проблемы в нервной и кровеносной системах, а также проблемы с позвоночником и суставами.

МРТ не может вызвать развитие злокачественных опухолей и считается безопасным методом диагностики, подтвержденным современными исследованиями.

Однако важно не использовать это как повод для бездумных решений. Например, наличие в организме металлических предметов, таких как железо, сталь, никель (ферромагнетики), может сделать выполнение МРТ опасным из-за риска смещения этих объектов из их обычного положения в тканях, сообщает aif.ru.

Часто люди знают о наличии металлических предметов в своем теле из-за операций или травм. Врачи в МРТ-кабинете обычно опрашивают пациента на этот счет и проводят дополнительные проверки с использованием металлоискателя.

Тем не менее, важно учесть возможность ошибок или невнимания к этому вопросу со стороны участников процесса.

Касательно последствий операций, врачи в настоящее время используют либо ненамагничиваемые металлы (например, титан), либо материалы, которые не имеют ничего общего с металлами (например, карбон).

Тем не менее, рекомендуется иметь выписку, указывающую материал импланта, либо подтверждающую, что он безопасен для проведения МРТ.

Отметим, что МРТ не представляет онкологического риска, так как основана не на излучении, а на эффекте магнитного резонанса. Этот метод безопасен даже для беременных женщин, что подчеркивает его высокий уровень безопасности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
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