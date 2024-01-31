Это привычки, которые говорят о проблемах с головой

Психиатр Фомин назвал привычки, говорящие о психическом расстройстве: плевать через левое плечо

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда повторяющиеся действия и навязчивые мысли могут свидетельствовать о расстройстве психики, которое, как отмечает кандидат медицинских наук, врач-психиатр и психотерапевт Евгений Фомин, может прогрессировать и негативно сказываться на различных аспектах жизни человека.

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Фомин пояснил, что обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) характеризуется наличием навязчивых идей и компульсивных действий, которые периодически повторяются, создавая определенные ритуалы в поведении человека. На начальных стадиях это состояние может не сказываться на качестве жизни, а странности в поведении могут казаться частично индивидуальными особенностями.

Психиатр добавил, что ОКР часто начинается с безобидных черт личности или привычек, таких как плевать через левое плечо или избегать наступления на стыки уличных плиток. С течением времени человек может становиться более тревожным и испытывать чувство вины, осуществляя ритуалы, такие как частое мытье рук или проверка закрытости дверей и выключенности утюга, даже если он помнит, что все сделано.

Фомин подчеркнул, что в случае прогрессирования болезни человек может столкнуться с повышенной тревожностью, чувством вины и сложностями в социализации. В конечном итоге, привычки, ставшие проблемой, начинают оказывать влияние на различные сферы жизни. Стрессовые ситуации могут усугублять состояние пациента с ОКР, поэтому важно своевременно обращаться за помощью к врачу. Лечение включает в себя как медикаментозную терапию, так и сеансы психотерапии.