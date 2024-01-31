Все преимущества жвачки

Нутрициолог Писарева объяснила пользу от жевательной резинки: улучшение пищеварение

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление жевательной резинки способствует стабилизации кислотно-щелочного баланса и улучшает процесс пищеварения.

Фото: openverse by affordabledentistnearme is licensed under CC0 1.0.

Специалист по диетологии и нутрициологии Ирина Писарева объясняет, что активное жевание резинки стимулирует выделение слюны в полости рта. Этот секрет нормализует кислотно-щелочной баланс, уравновешивая действие щелочей и кислот, и благотворно воздействует на окружающую среду в полости рта. В результате улучшается пищеварительный процесс. Кроме того, жвачка освежает полость рта, избавляя ее от пищевых остатков, зубного налета и камня.

Жевание также способствует выделению желудочного сока, что облегчает состояние организма при переедании или проблемах с перевариванием пищи.

Врач отмечает, что данные исследований, проведенных в данной области, говорят о возможности улучшения пищеварения при использовании жевательной резинки в ходе полостных операций. Однако следует отметить, что эти результаты основаны на ограниченном объеме данных, участвовавших в исследованиях.