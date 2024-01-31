Почему нельзя пить чай и кофе в бане: ответ прост

Использование излишне крепкого чая или кофе в бане может вызвать резкое увеличение артериального давления. Об этом сообщил высококвалифицированный психиатр-нарколог и руководитель клинического филиала Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин.
Он подчеркнул, что в бане лучше воздерживаться от употребления энергетических напитков, крепкого чая и кофе. Рекомендуется ограничивать потребление всего, что может привести к повышению артериального давления и дегидратации.
Скрябин подчеркнул опасность употребления алкоголя в бане, поскольку высокие температура и влажность усиливают его воздействие на организм. Подобные последствия могут включать в себя скачки артериального давления, тошноту и рвоту.
Эксперт рекомендует предпочитать в бане соки, воду или травяные чаи при комнатной температуре. Чтобы эффективно утолить жажду, рекомендуется употреблять напитки маленькими глотками.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.