Почему нельзя пить чай и кофе в бане: ответ прост

Нарколог Скрябин: нельзя пить чай и кофе в бане из-за дегидратации и повышенного давления

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Использование излишне крепкого чая или кофе в бане может вызвать резкое увеличение артериального давления. Об этом сообщил высококвалифицированный психиатр-нарколог и руководитель клинического филиала Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин.

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Он подчеркнул, что в бане лучше воздерживаться от употребления энергетических напитков, крепкого чая и кофе. Рекомендуется ограничивать потребление всего, что может привести к повышению артериального давления и дегидратации.

Скрябин подчеркнул опасность употребления алкоголя в бане, поскольку высокие температура и влажность усиливают его воздействие на организм. Подобные последствия могут включать в себя скачки артериального давления, тошноту и рвоту.

Эксперт рекомендует предпочитать в бане соки, воду или травяные чаи при комнатной температуре. Чтобы эффективно утолить жажду, рекомендуется употреблять напитки маленькими глотками.