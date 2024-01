Как пенсионерам сохранить острый ум?

Способы поддержания остроты ума и сохранения памяти в старших возрастах были предложены для пожилых россиян. Об этом сообщает главный внештатный специалист-гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина. Врач отметила, что физическая активность и прогулки способствуют сохранению умственной четкости, поддерживают когнитивные функции и укрепляют память.

Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.