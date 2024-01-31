Как пенсионерам сохранить острый ум?

Гериатр Рунихина назвала способы сохранить "острый ум" для пенсионеров: тренировки

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Способы поддержания остроты ума и сохранения памяти в старших возрастах были предложены для пожилых россиян. Об этом сообщает главный внештатный специалист-гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина. Врач отметила, что физическая активность и прогулки способствуют сохранению умственной четкости, поддерживают когнитивные функции и укрепляют память.

Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

Советы включают начало тренировок с небольших периодов — от пяти до семи минут, постепенно наращивая время до 30 минут. Рекомендуется проводить ежедневные физические упражнения в течение 30 минут как обязательную норму для пожилых людей. Гериатр подчеркнула, что проведение физической активности на свежем воздухе может увеличить ее полезность.

Дополнительные тренировки до 150 минут в неделю также могут быть включены в режим. Специалист предложила разнообразные упражнения, такие как подъем по ступенькам, перенос веса с одной ноги на другую, приседания на стуле или скамейке. Она также посоветовала ходьбу с разными темпами и, для тех, кто более вынослив, бег или велосипедные прогулки.



