Обязательно принимайте горячую ванну: одни плюсы

Горячая ванна приносит ощущение расслабления и благотворно воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы, утверждает врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.
По мнению эксперта, такой эффект достигается за счет расширения сосудов по всему организму. Особенно полезными являются ванны с добавлением морской соли и эфирных масел.
"Когда мы находимся в ванной, наши рецепторы вспоминают моменты, когда мы находились в теплой и приятной жидкости, так как первые девять месяцев нашего существования мы проводим в водной среде", — подчеркнула Ярцева.
Кроме того, горячая ванна благотворно воздействует на состояние кожи, добавила врач. Кожа распаривается, улучшается дыхание, и отшелушивание ороговевших клеток становится более эффективным.
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