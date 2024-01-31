Обязательно принимайте горячую ванну: одни плюсы

Иммунолог Ярцева заявила, что горячая ванна благоприятно влияет на нервную систему

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Горячая ванна приносит ощущение расслабления и благотворно воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы, утверждает врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

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По мнению эксперта, такой эффект достигается за счет расширения сосудов по всему организму. Особенно полезными являются ванны с добавлением морской соли и эфирных масел.

"Когда мы находимся в ванной, наши рецепторы вспоминают моменты, когда мы находились в теплой и приятной жидкости, так как первые девять месяцев нашего существования мы проводим в водной среде", — подчеркнула Ярцева.

Кроме того, горячая ванна благотворно воздействует на состояние кожи, добавила врач. Кожа распаривается, улучшается дыхание, и отшелушивание ороговевших клеток становится более эффективным.