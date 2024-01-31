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Как на нас влияют конфликты?

Врачи рассказали, как на нас влияют конфликты: страдает сердце и зрение

2:33
Здоровье

Конфликты, даже незначительные, оказывают негативное воздействие на оба аспекта нашего благополучия — как на психическое, так и на физическое здоровье.

Врачи рассказали, как на нас влияют конфликты: страдает сердце и зрение
Фото: openverse "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Большинство людей считает, что конфликты отрицательно сказываются исключительно на психическом здоровье, вызывая раздражение, обиды и негативные эмоции. Однако в момент конфликта, в стрессовой ситуации, происходит выделение определенных гормонов коры надпочечников — норадреналина, адреналина и кортизона. Эти гормоны оказывают системный эффект на организм, приводя к увеличению артериального давления, сосудистым спазмам и ускоренному метаболизму.

"Существует несколько заболеваний, способных стимулировать повышенную конфликтность. Это могут быть возрастные изменения, проблемы с щитовидной железой или инфекционные заболевания.

Если вы замечаете, что в последнее время стали чаще вовлекаться в конфликты, возможно, это связано с органическими причинами, а не с усталостью. И помните, самый лучший конфликт — это тот, который удается избежать", — подчеркивает директор медицинского факультета университета "Синергия" Евгений Машковский.

В острые периоды стресса особенно страдает сердечно-сосудистая система: перепады артериального давления могут нарушать кровоснабжение глаз и вызывать резкую потерю зрения, требующую срочной медицинской помощи.

Люди, страдающие глаукомой, особенно чувствительны к перепадам артериального давления. Для них важно поддерживать стабильный уровень внутриглазного и артериального давления, чтобы избежать резких скачков последнего. Стресс также подрывает иммунитет, что может усугубить ход острого респираторного заболевания, вызывая воспаление глаз, отмечает специалист Центра микрохирургии глаза "Я вижу" Наталья Коваль.

"Конфликт можно рассматривать как разногласие или ссору. В зависимости от реакции человека это может проявляться по-разному", — говорит консультант-психолог медицинского сервиса "Доктор рядом" Марина Решетникова.

Пассивное избегающее поведение, когда человек старается избежать конфликта, может со временем привести к головным болям типа мигрени. Активное избегающее поведение, напротив, может способствовать повышенной тревожности и паническим атакам. Нападающая тактика ведет к проблемам с давлением и гормональным дисбалансом.

Однако при различии восприятия ситуации конфликт может быть разрешен путем переговоров или компромисса, что положительно сказывается на психическом и физическом здоровье.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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