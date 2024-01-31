Эти вещи мешают вам похудеть: пересмотрите свой подход

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Нутрициолог Макарова заявила, что очищения и детоксы мешают при похудении

2:10
Здоровье

В ходе процесса снижения веса многие люди часто допускают ошибки, которые препятствуют достижению желаемого результата. Нутрициолог и эксперт по здоровому питанию, член Высшего экспертного совета кафедры "Долголетие и качество жизни" Академии социальных технологий Анна Макарова рассказала о наиболее распространенных из них.

Нутрициолог Макарова заявила, что очищения и детоксы мешают при похудении
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению специалиста, ключевым аспектом при похудении является отказ от поиска быстрых решений, таких как монодиеты, разгрузочные дни и строгий голод.

"Очищения, детоксы, монодиеты и подобные методы — это бессмысленные предприятия. В начале можно заметить некоторый эффект, но затем все возвращается, причем в большем объеме", — подчеркнула Макарова.

Она также добавила, что рацион следует строить с дефицитом калорий, но этот дефицит не должен быть крайне жестким. Такой подход содействует удобному снижению веса, предотвращает стресс для организма и минимизирует риск срывов.

Кроме того, рекомендуется избегать установки недостижимых целей, не стоит, например, стремиться потерять сразу 30 килограммов. Лучше разбить этот путь на более короткие этапы и фокусироваться на ежедневном выполнении необходимых условий для достижения желаемого веса, отметила специалист.

Макарова также подчеркнула, что не следует отчаиваться при отклонении от запланированного плана питания, важно вернуться к нему на следующий день.

Эксперт предостерегла, что у женщин не рекомендуется уменьшать потребление калорий в рационе ниже 1200 ккал, а у мужчин — ниже 1700 ккал. Слишком низкая калорийность приводит к дефициту необходимых питательных веществ, усиливает усталость, снижает двигательную активность и вызывает потерю мышечной массы, что является нежелательным. Нутрициолог отметила, что оптимальным является дефицит в 15-20% от суточной потребности в калориях.

Врач также советует не усложнять процесс похудения — чем проще и яснее рацион, тем легче его придерживаться. Главное — понять суть сбалансированного питания, не увлекаться мелочами, подчеркнула специалист.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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