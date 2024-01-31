Эти вещи мешают вам похудеть: пересмотрите свой подход

В ходе процесса снижения веса многие люди часто допускают ошибки, которые препятствуют достижению желаемого результата. Нутрициолог и эксперт по здоровому питанию, член Высшего экспертного совета кафедры "Долголетие и качество жизни" Академии социальных технологий Анна Макарова рассказала о наиболее распространенных из них.
По мнению специалиста, ключевым аспектом при похудении является отказ от поиска быстрых решений, таких как монодиеты, разгрузочные дни и строгий голод.
"Очищения, детоксы, монодиеты и подобные методы — это бессмысленные предприятия. В начале можно заметить некоторый эффект, но затем все возвращается, причем в большем объеме", — подчеркнула Макарова.
Она также добавила, что рацион следует строить с дефицитом калорий, но этот дефицит не должен быть крайне жестким. Такой подход содействует удобному снижению веса, предотвращает стресс для организма и минимизирует риск срывов.
Кроме того, рекомендуется избегать установки недостижимых целей, не стоит, например, стремиться потерять сразу 30 килограммов. Лучше разбить этот путь на более короткие этапы и фокусироваться на ежедневном выполнении необходимых условий для достижения желаемого веса, отметила специалист.
Макарова также подчеркнула, что не следует отчаиваться при отклонении от запланированного плана питания, важно вернуться к нему на следующий день.
Эксперт предостерегла, что у женщин не рекомендуется уменьшать потребление калорий в рационе ниже 1200 ккал, а у мужчин — ниже 1700 ккал. Слишком низкая калорийность приводит к дефициту необходимых питательных веществ, усиливает усталость, снижает двигательную активность и вызывает потерю мышечной массы, что является нежелательным. Нутрициолог отметила, что оптимальным является дефицит в 15-20% от суточной потребности в калориях.
Врач также советует не усложнять процесс похудения — чем проще и яснее рацион, тем легче его придерживаться. Главное — понять суть сбалансированного питания, не увлекаться мелочами, подчеркнула специалист.
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