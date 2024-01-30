Передается ли рак по наследству?

Раковые заболевания, передающиеся по наследству, встречаются крайне редко — менее 5% от общего числа случаев, сообщил онколог-маммолог и кандидат медицинских наук Владимир Воротников.
Эксперт отметил, что несмотря на возможность наследственности рака, наличие онкологических заболеваний в семье не всегда свидетельствует о том, что человек также заболеет.
Врач предложил несколько советов по предотвращению развития рака груди. Помимо общих рекомендаций по здоровому образу жизни, он подчеркнул важность целого комплекса мероприятий, направленных на снижение риска заболевания.
Специалист подчеркнул, что ключевым профилактическим мероприятием является скрининг — раннее выявление онкологических заболеваний до появления симптомов. Он пояснил, что лечение рака на ранних стадиях наиболее эффективно.
Медик напомнил, что пациенты старше 50 лет могут использовать препараты гормональной профилактики, назначенные врачами, чтобы предотвратить развитие раковых опухолей.
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