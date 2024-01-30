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Передается ли рак по наследству?

Онколог Воротников рассказал, передается ли рак по наследству: менее 5% от общего числа

1:02
Здоровье

Раковые заболевания, передающиеся по наследству, встречаются крайне редко — менее 5% от общего числа случаев, сообщил онколог-маммолог и кандидат медицинских наук Владимир Воротников.

Онколог Воротников рассказал, передается ли рак по наследству: менее 5% от общего числа
Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Эксперт отметил, что несмотря на возможность наследственности рака, наличие онкологических заболеваний в семье не всегда свидетельствует о том, что человек также заболеет.

Врач предложил несколько советов по предотвращению развития рака груди. Помимо общих рекомендаций по здоровому образу жизни, он подчеркнул важность целого комплекса мероприятий, направленных на снижение риска заболевания.

Специалист подчеркнул, что ключевым профилактическим мероприятием является скрининг — раннее выявление онкологических заболеваний до появления симптомов. Он пояснил, что лечение рака на ранних стадиях наиболее эффективно.

Медик напомнил, что пациенты старше 50 лет могут использовать препараты гормональной профилактики, назначенные врачами, чтобы предотвратить развитие раковых опухолей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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