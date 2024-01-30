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Названа диета, облегчающая синдром раздраженного кишечника

Nutrients: ограничение определённых видов углеводов облегчает симптомы СРК

1:39
Здоровье

Ученые Падуанского университета в Италии выявили, что исключение ряда углеводов из рациона может существенно облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника (СРК), пишет научный журнал Nutrients.
Исследователи порекомендовали диету с низким содержанием FODMAP (ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов). Она облегчит симптом заболевания. FODMAP — это группа углеводов, которые плохо усваиваются в тонком кишечнике. Их быстро расщепляют бактерии в толстом кишечнике, что ведёт к образованию газов, вздутию и другим неприятным симптомам.

Nutrients: ограничение определённых видов углеводов облегчает симптомы СРК
Фото: Thinkstock

Но эксперты считают, что необходимо изучить дополнительные показатели здоровья добровольцев, сидевших на такой диете, так как отказ от целых групп продуктов (бобов, сои, большинства фруктов, меда, молочного, сладкого) может потенциально увеличить риск запоров и нарушения пищевого поведения.

СРК является хроническим функциональным расстройством пищеварительной системы, характеризующимся болевыми ощущениями в животе, снижением частоты стула и изменениями его консистенции без явных органических причин. Симптомы СРК могут значительно снизить качество жизни пациентов. Хроническая боль, дискомфорт и несвойственные аномалии в функционировании кишечника могут вызывать сильное физическое и эмоциональное напряжение. Это может привести к снижению работоспособности, ухудшению психического здоровья и возникновению депрессии и тревожных расстройств у пациентов. Недуг может значительно повлиять на жизнь пациента и требует наблюдения врача.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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