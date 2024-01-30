Как не пропустить тромбоз: советы флеболога

Флеболог Авакян заявил, что озноб и общая слабость являются признаками тромбоза

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно статистике, тромбоз сосудов выявляется у 70% населения Земли, при этом каждый год из-за этого состояния умирает один человек из 250. Тромбоз представляет собой свертывание крови в просвете сосудов или в полостях сердца.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Однако одним из опасных аспектов является возможность отрыва даже маленькой части тромба, который может переместиться по кровеносным сосудам к другим органам. Тромбоз может вызывать серьезные заболевания, такие как инсульт, инфаркт, ишемия и гангрена. Как отмечает хирург-флеболог Армен Авакян, важно замечать тромбоз на ранних стадиях и предотвращать его развитие.

"Симптомы этого заболевания зависят от места образования тромбов, которые могут возникать как в артериях, так и в венах. Чаще всего тромбоз затрагивает вены нижних конечностей. В таких случаях патологию можно выявить по отекам в области голени, бедра или лодыжки, иногда нога может опухнуть полностью. Если тромбоз затрагивает поверхностные вены ног, область вокруг тромба может набухнуть, кожа становится красной и уплотняется. При поражении глубоких вен, нога приобретает синюшный оттенок", — говорит врач.

Появление боли в ногах, ухудшение общего состояния, слабость, озноб, недомогание и повышение температуры тела — все эти признаки могут указывать на тромбоз. Основные причины развития тромбоза глубоких вен нижних конечностей включают застой крови в венах, травмы, повышенную свертываемость крови, хирургическое вмешательство.

Рисковые факторы включают малоподвижный образ жизни, постоянную работу на ногах, беременность, возраст старше 60 лет, прием противозачаточных таблеток, избыточный вес, курение, алкоголь, а также семейный анамнез и генетическая предрасположенность. Лежачие больные, пациенты после серьезных операций или травм, а также люди, страдающие хронической венозной недостаточностью или онкологическими заболеваниями, также подвергаются риску тромбозов.

"Лечение включает в себя прием кроворазжижающих, тромболитических и нестероидных противовоспалительных препаратов. Рекомендуется использовать компрессионный трикотаж, который улучшает отток венозной крови, предотвращая застои и снижая риск тромбообразования. Для профилактики тромбоэмболии легочной артерии может быть установлен кава-фильтр в нижней полой вене, который задерживает тромбы и предотвращает их миграцию при отрыве. Иногда может потребоваться хирургическое удаление сгустка крови", — заключает врач.