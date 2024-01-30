Сколько максимум сможет прожить человек?

Группа исследователей от сингапурской биотехнологической компании Gero и Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк в Буффало (США) провела эксперимент с целью определить предел продолжительности жизни человека.
Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.
В ходе серии исследований, направленных на изучение способностей человеческого организма к регенерации, использовался искусственный интеллект для анализа данных, полученных от примерно 100 тысяч участников.
После анализа огромного объема информации ученые пришли к выводу, что способность организма к восстановлению снижается в период между 120 и 150 годами. Согласно текущему уровню медицинских достижений, это теоретически максимальный возраст, который человек может достичь.
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
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