Сколько максимум сможет прожить человек?

Ученые США назвали предельный срок жизни человека: 120-150 лет

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа исследователей от сингапурской биотехнологической компании Gero и Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк в Буффало (США) провела эксперимент с целью определить предел продолжительности жизни человека.

Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

В ходе серии исследований, направленных на изучение способностей человеческого организма к регенерации, использовался искусственный интеллект для анализа данных, полученных от примерно 100 тысяч участников.

После анализа огромного объема информации ученые пришли к выводу, что способность организма к восстановлению снижается в период между 120 и 150 годами. Согласно текущему уровню медицинских достижений, это теоретически максимальный возраст, который человек может достичь.