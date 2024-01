Сколько максимум сможет прожить человек?

Your browser does not support the audio element.

Группа исследователей от сингапурской биотехнологической компании Gero и Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк в Буффало (США) провела эксперимент с целью определить предел продолжительности жизни человека.

Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.