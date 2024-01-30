Сколько максимум сможет прожить человек?

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Ученые США назвали предельный срок жизни человека: 120-150 лет

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Здоровье

Группа исследователей от сингапурской биотехнологической компании Gero и Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк в Буффало (США) провела эксперимент с целью определить предел продолжительности жизни человека.

Ученые США назвали предельный срок жизни человека: 120-150 лет
Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

В ходе серии исследований, направленных на изучение способностей человеческого организма к регенерации, использовался искусственный интеллект для анализа данных, полученных от примерно 100 тысяч участников.

После анализа огромного объема информации ученые пришли к выводу, что способность организма к восстановлению снижается в период между 120 и 150 годами. Согласно текущему уровню медицинских достижений, это теоретически максимальный возраст, который человек может достичь.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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