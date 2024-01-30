Гипоксия, когнитивные нарушения: к чему приводит апноэ

Врач Коулсон заявила. что апноэ увеличивает риск болезни Альцгеймера

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Апноэ во сне представляет собой фактор риска, способствующий появлению заболевания Альцгеймера, таков вывод австралийских ученых из Квинслендского института в сотрудничестве со специалистами из США. Эксперимент был проведен на мышах, где была использована методика моделирования нарушения дыхания во сне у грызунов.

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В результате у некоторых животных развилась гипоксия, что сопровождалось ухудшением патологических признаков болезни Альцгеймера.

"Это подтвердило, что гипоксия вызывает схожую селективную дегенерацию нейронов, характерную для деменции", — пояснила врач Элизабет Коулсон.

Ученые также выделили, что активное лечение апноэ во сне может снизить риск развития деменции у человека. Так, после экспериментального предотвращения гипоксии у мышей были остановлены когнитивные нарушения и гибель нейронов.