Это секреты приготовления самых полезных и вкусных супов

Врач Соломатина назвала супы на нежирном бульоне самыми полезными

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для поддержания тонуса организма важно включать в свой рацион правильные блюда. Эксперт по питанию Елена Соломатина поделилась рекомендациями по приготовлению и употреблению супов, которые приносят пользу здоровью.

Фото: commons.wikimedia.org by Kobako is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Специалист отметила, что среди полезных супов особенно ценными являются овощные варианты и те, что готовятся на нежирном мясном бульоне. При этом она подчеркнула важность отдачи предпочтения домашним мясным продуктам.

"Если происхождение неизвестно, лучше варить на втором бульоне. Тогда первый бульон следует слить", — посоветовала Соломатина.

Также диетолог выделила холодные супы, относящиеся к вегетарианскому питанию, такие как окрошка и гаспачо.

Соломатина отметила, что в некоторых странах принято употреблять супы не только на обед, но и на ужин, а иногда и на завтрак. Однако она предупредила, что плотные мясные супы лучше избегать вечером, чтобы избежать возможных проблем с желудочно-кишечным трактом.