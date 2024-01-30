Это секреты приготовления самых полезных и вкусных супов

Для поддержания тонуса организма важно включать в свой рацион правильные блюда. Эксперт по питанию Елена Соломатина поделилась рекомендациями по приготовлению и употреблению супов, которые приносят пользу здоровью.
Специалист отметила, что среди полезных супов особенно ценными являются овощные варианты и те, что готовятся на нежирном мясном бульоне. При этом она подчеркнула важность отдачи предпочтения домашним мясным продуктам.
"Если происхождение неизвестно, лучше варить на втором бульоне. Тогда первый бульон следует слить", — посоветовала Соломатина.
Также диетолог выделила холодные супы, относящиеся к вегетарианскому питанию, такие как окрошка и гаспачо.
Соломатина отметила, что в некоторых странах принято употреблять супы не только на обед, но и на ужин, а иногда и на завтрак. Однако она предупредила, что плотные мясные супы лучше избегать вечером, чтобы избежать возможных проблем с желудочно-кишечным трактом.
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