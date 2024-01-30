Вы подсядете на эти продукты сильнее, чем на "иглу"

Диетолог Соломатина назвала соль и сладости продуктами, которые быстрее всего вызовут зависимость

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты могут вызывать у человека устойчивую зависимость, как сообщает врач-диетолог Елена Соломатина.

Фото: krdicmedia.korean. go.kr by Национальный институт корейского языка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Korea license

По мнению специалиста, чаще всего зависимость возникает от продуктов, которые искусственно стимулируют центр удовольствия при помощи добавок. Одной из таких добавок является соль, которая, хотя и содержится в природе в полезных продуктах, стала использоваться маркетологами в искусственной форме для увеличения продаж. Также сладкие продукты могут вызывать зависимость из-за выделения гормонов счастья во время их употребления.

Не менее опасными могут быть газированные напитки. По словам диетолога, пузырьки в напитках сильно раздражают слизистую, что способствует быстрому усвоению сахара. Организм реагирует выбросом эндорфинов, что влечет желание повторить приятные ощущения.

Кроме того, Соломатина предупреждает о необходимости осторожного употребления продуктов с тирамином, так как это вещество может стимулировать более частое употребление продуктов, содержащих его. Большое количество тирамина присутствует, например, в сыре с плесенью.