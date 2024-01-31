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Заботьтесь о своем здоровье: врач Харлов обнаружил тревожные симптомы жировой болезни печени

Гастроэнтеролог Харлов назвал топ-3 симптома больной печени

0:55
Здоровье

Гастроэнтеролог Никита Харлов заявил, что более 30% жителей крупных городов сталкиваются с проблемой неалкогольной жировой болезни печени. Вовремя проведенная диагностика и начатое лечение способны побороть это заболевание.

Гастроэнтеролог Харлов назвал топ-3 симптома больной печени
Фото: medico39.ru

Харлов выделил три основных признака, свидетельствующих о нарушениях в работе печени. Врач первым тревожным симптомом неалкогольной жировой болезни печени назвал увеличение объема живота.

Также признаком метаболического синдрома, включая заболевание печени, может быть дневная сонливость, сопровождающаяся апноэ. Харлов призвал граждан России следить за своим организмом и регулярно проходить диагностические процедуры, такие как УЗИ печени и анализы крови.

Медик подчеркнул, что алкогольные и неалкогольные поражения печени могут существовать вместе, и их сочетание делает их еще более опасными, чем по отдельности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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