Заботьтесь о своем здоровье: врач Харлов обнаружил тревожные симптомы жировой болезни печени

Гастроэнтеролог Никита Харлов заявил, что более 30% жителей крупных городов сталкиваются с проблемой неалкогольной жировой болезни печени. Вовремя проведенная диагностика и начатое лечение способны побороть это заболевание.
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Харлов выделил три основных признака, свидетельствующих о нарушениях в работе печени. Врач первым тревожным симптомом неалкогольной жировой болезни печени назвал увеличение объема живота.
Также признаком метаболического синдрома, включая заболевание печени, может быть дневная сонливость, сопровождающаяся апноэ. Харлов призвал граждан России следить за своим организмом и регулярно проходить диагностические процедуры, такие как УЗИ печени и анализы крови.
Медик подчеркнул, что алкогольные и неалкогольные поражения печени могут существовать вместе, и их сочетание делает их еще более опасными, чем по отдельности.
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