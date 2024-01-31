Диетолог Комиссарова: от бактерий на яйце не избавиться с помощью мытья

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яйца представляют собой источник белка и других питательных веществ, однако вокруг них существует множество распространенных заблуждений. Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова опровергла эти мифы в своем Telegram-канале. По ее утверждениям, мытье яиц перед приготовлением не способствует устранению бактерий.

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"Вы можете избавиться от помета и грязи, но не от бактерий, так как они уничтожаются в процессе термической обработки", — отмечает Альбина Комиссарова.

Специалист также развеяла миф о том, что существует строгий лимит употребления яиц в день. По ее мнению, количество съеденных яиц зависит от индивидуального рациона, учитывая физическую активность и другие факторы.

"Поэтому мы рекомендуем ориентироваться на среднестатистическое значение: можно употреблять одно-два яйца в сутки, хотя бы ежедневно", — подчеркивает Комиссарова.