Секреты качественного сна: почему несколько будильников могут вам навредить

При установке нескольких будильников для пробуждения, последний час сна может стать менее качественным. Об этом предупредила доктор сомнолог, невролог и директор сомнологической службы, Елена Царева. Она подчеркнула, что невозможность вставать после первого сигнала будильника является признаком нарушения качества или продолжительности сна.
По мнению специалиста, привычка устанавливать несколько будильников повышает вероятность появления ощущения сонливости и смятения сознания по утрам.
Царева пояснила, что обычно смятение сознания не является критически вредным для здоровья и проходит через полчаса после пробуждения. Для более быстрого прихода в себя сомнолог порекомендовала выпить чашку кофе.
Врач также подчеркнула, что важно помнить: то, что может мешать сну, часто способствует бодрствованию. Это может включать в себя употребление пищи, повышающей температуру или давление, например, блюд с пряностями.
Для тех, кто испытывает трудности с пробуждением по утрам, эксперт рекомендует установить регулярное время завтрака. По мнению Царевой, такой режим позволит организму привыкнуть к определенному графику, и ощущение голода будет являться стимулом для пробуждения в одно и то же время.
Кроме того, врач советует заниматься утренней физкультурой, поскольку физическая активность повышает пульс, артериальное давление и устраняет сонливость.
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