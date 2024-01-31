Секреты качественного сна: почему несколько будильников могут вам навредить

Сомнолог Царева: установка нескольких будильников грозит спутанностью сознания

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При установке нескольких будильников для пробуждения, последний час сна может стать менее качественным. Об этом предупредила доктор сомнолог, невролог и директор сомнологической службы, Елена Царева. Она подчеркнула, что невозможность вставать после первого сигнала будильника является признаком нарушения качества или продолжительности сна.

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По мнению специалиста, привычка устанавливать несколько будильников повышает вероятность появления ощущения сонливости и смятения сознания по утрам.

Царева пояснила, что обычно смятение сознания не является критически вредным для здоровья и проходит через полчаса после пробуждения. Для более быстрого прихода в себя сомнолог порекомендовала выпить чашку кофе.

Врач также подчеркнула, что важно помнить: то, что может мешать сну, часто способствует бодрствованию. Это может включать в себя употребление пищи, повышающей температуру или давление, например, блюд с пряностями.

Для тех, кто испытывает трудности с пробуждением по утрам, эксперт рекомендует установить регулярное время завтрака. По мнению Царевой, такой режим позволит организму привыкнуть к определенному графику, и ощущение голода будет являться стимулом для пробуждения в одно и то же время.

Кроме того, врач советует заниматься утренней физкультурой, поскольку физическая активность повышает пульс, артериальное давление и устраняет сонливость.