Тревожность в современном мире: причины и методы снижения уровня тревоги

Невролог Алмазов рассказал, как бороться с тревожностью

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тревожность представляет собой распространенное явление в нашем современном мире, которое способно нарушить обычный ритм жизни. Невролог Кирилл Алмазов сообщил журналу "Доктор Питер", что причины тревожности могут быть разнообразными, включая стресс, низкую самооценку, перфекционизм, а также неврологические или кардиологические заболевания.

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Специалист подчеркнул, что если тревога становится постоянной и мешает нормальному сну, работе, отдыху и общению, следует обратиться к врачу.

Тем не менее, Алмазов предложил несколько методов снижения уровня тревожности, которые можно попробовать самостоятельно. Среди них забота о здоровье, получение достаточного сна, правильное питание, физическая активность, релаксация и занятие творчеством.

В некоторых случаях может потребоваться лечение медикаментами или психотерапия.

Спорт и медитация также могут быть эффективными инструментами в борьбе с тревожно-депрессивными ощущениями. Физическая активность, будь то тренировки в зале, бег или просто прогулки, положительно влияют на организм и помогают контролировать уровень тревоги.