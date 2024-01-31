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Тревожность в современном мире: причины и методы снижения уровня тревоги

Невролог Алмазов рассказал, как бороться с тревожностью

1:10
Здоровье

Тревожность представляет собой распространенное явление в нашем современном мире, которое способно нарушить обычный ритм жизни. Невролог Кирилл Алмазов сообщил журналу "Доктор Питер", что причины тревожности могут быть разнообразными, включая стресс, низкую самооценку, перфекционизм, а также неврологические или кардиологические заболевания.

Невролог Алмазов рассказал, как бороться с тревожностью
Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Специалист подчеркнул, что если тревога становится постоянной и мешает нормальному сну, работе, отдыху и общению, следует обратиться к врачу.

Тем не менее, Алмазов предложил несколько методов снижения уровня тревожности, которые можно попробовать самостоятельно. Среди них забота о здоровье, получение достаточного сна, правильное питание, физическая активность, релаксация и занятие творчеством.

В некоторых случаях может потребоваться лечение медикаментами или психотерапия.

Спорт и медитация также могут быть эффективными инструментами в борьбе с тревожно-депрессивными ощущениями. Физическая активность, будь то тренировки в зале, бег или просто прогулки, положительно влияют на организм и помогают контролировать уровень тревоги.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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