Загадка молодости: как сохранить свою жизнь в ритме дыхания и коротких тренировок

Врач Вуу назвал несколько способов для увеличения продолжительности жизни

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач, специализирующийся на антивозрастной и регенеративной медицине, Кьен Вуу предложил несколько методов для увеличения продолжительности жизни, как сообщает Business Insider. Один из таких методов — микромедитация.

Фото: https://liliatarawa.files.wordpress.com/

Микромедитация представляет собой краткие дыхательные практики, выполнение которых занимает всего минуту. По словам Вуу, они оказывают положительное воздействие на здоровье за счет успокоительного эффекта.

Специалист советует обращать внимание на дыхание в стрессовых ситуациях. Рекомендуется сделать глубокий вдох, досчитать до четырех, задержать дыхание до семи, а затем выдохнуть, считая до восьми.

Еще одним эффективным способом борьбы со старением, по мнению Вуу, является регулярная физическая активность. Он отмечает, что достаточно всего пяти минут зарядки в день для поддержания молодости. Такие короткие физические паузы следует внедрять в повседневную жизнь.

Врач также рекомендует устанавливать одинаковое время для сна. По его мнению, регулярный режим дня может компенсировать недостаток сна и способствовать сохранению молодости. Он также призывает людей находить занятие, придающее жизни смысл, поскольку это вызывает биохимические изменения в мозге, продлевающие жизнь.