Избегайте боли и отеков: врачи делятся секретами правильного сна для здоровья

Терапевт Аксенова назвала самую вредную позу для сна

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон в положении на животе может причинить значительный вред здоровью человека, сообщила врач-терапевт Галина Аксенова. По её словам, эта поза неестественна, так как голова поворачивается вправо или влево, что может вызвать проблемы с кровообращением, особенно в сосудах, питающих головной мозг.

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Аксенова подчеркнула, что сон на животе может привести к утренним отекам и увеличению глазного давления, что, в свою очередь, может вызвать напряжение глаз и головные боли.

Врач также отметила, что головные боли могут возникнуть из-за недостатка кислорода, так как мышцы шеи и поясницы перенапрягаются во время сна на животе.

Это, по словам специалиста, приводит к накоплению молочной кислоты и появлению боли, которая продолжается, пока человек спит в этой позе.

В случае, если человек не может отказаться от сна на животе, врач рекомендует ложиться полубоком, используя подушку, а затем переходить на спину или один из боков. Также она советует разместить невеликую подушку между ног, рядом с руками или шеей, чтобы улучшить положение во время сна.