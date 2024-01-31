Избегайте боли и отеков: врачи делятся секретами правильного сна для здоровья

Сон в положении на животе может причинить значительный вред здоровью человека, сообщила врач-терапевт Галина Аксенова. По её словам, эта поза неестественна, так как голова поворачивается вправо или влево, что может вызвать проблемы с кровообращением, особенно в сосудах, питающих головной мозг.
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Аксенова подчеркнула, что сон на животе может привести к утренним отекам и увеличению глазного давления, что, в свою очередь, может вызвать напряжение глаз и головные боли.
Врач также отметила, что головные боли могут возникнуть из-за недостатка кислорода, так как мышцы шеи и поясницы перенапрягаются во время сна на животе.
Это, по словам специалиста, приводит к накоплению молочной кислоты и появлению боли, которая продолжается, пока человек спит в этой позе.
В случае, если человек не может отказаться от сна на животе, врач рекомендует ложиться полубоком, используя подушку, а затем переходить на спину или один из боков. Также она советует разместить невеликую подушку между ног, рядом с руками или шеей, чтобы улучшить положение во время сна.
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