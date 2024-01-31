Разнообразие болезни Альцгеймера: ученые выделяют пять подтипов по генетическим особенностям

Nature Aging: ученые выяснили, что существует пять подтипов болезни Альцгеймера

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Амстердамского свободного университета в Нидерландах выяснили, что болезнь Альцгеймера имеет по меньшей мере пять разновидностей и проявляется индивидуально, в зависимости от генетических особенностей пациентов и клинических характеристик заболевания. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Nature Aging.

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В рамках проведенного эксперимента более 400 пациентов, страдающих старческим слабоумием, были разделены на пять групп на основе уровня определенных белков в их спинномозговой жидкости. Спинномозговая жидкость, также известная как ликвор, окружает головной и спинной мозг.

При анализе ликвора ученые выявили 1058 белков, связанных с болезнью Альцгеймера. С использованием искусственного интеллекта исследователи классифицировали участников в группы в соответствии с концентрацией этих белков. Оказалось, что у некоторых людей белки связаны с нарушениями работы РНК, в то время как у других наблюдается высокая концентрация протеинов. Отмечается, что в некоторых случаях генетическая предрасположенность играет роль в развитии болезни.

Эти новые данные могут быть полезными для исследователей при разработке методов лечения данного заболевания.