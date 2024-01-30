Секреты красоты: почему кофе и сладкие напитки могут повредить вашу кожу

Названы напитки, которые быстро старят и приводят к появлению морщин

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые привычные и любимые напитки могут ускорить процесс старения, вызывая обезвоживание и способствуя образованию морщин. В частности, подобный эффект наблюдается при употреблении напитков с высоким содержанием сахара, поскольку сахар разрушает коллаген, ответственный за упругость кожи, как сообщает издание She Finds.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Во-первых, кофе, несмотря на его популярность, может оказывать негативное воздействие на кожу. Умеренность в потреблении этого напитка играет важную роль, поскольку высокая кислотность кофе может вызывать увеличение выработки кожного жира, воспаление, а также ограничивать кровообращение, что приводит к ухудшению состояния сухой кожи.

Важно поддерживать умеренный уровень потребления кофеина, чтобы избежать риска возникновения сердечных проблем. Также отмечается, что молочные добавки могут ухудшить состояние кожи, особенно при склонности к акне.

Во-вторых, сладкие напитки с высоким содержанием сахара могут также привести к разрушению коллагена в коже, который необходим для сохранения ее упругости, гладкости и сияния. Снижение потребления сладких напитков является разумной идеей для поддержания здоровья кожи.

В-третьих, умеренное потребление алкоголя также является важным аспектом ухода за кожей. Избыток алкоголя может привести к вытягиванию влаги из организма, сопровождаемому потерей витаминов и питательных веществ, что делает кожу более уязвимой для образования морщин. Кроме того, сочетание алкоголя с сладкими напитками, такими как коктейли, может вызвать воспаление в организме, усиливая отрицательное воздействие на кожу.

Поддержание умеренного уровня потребления алкоголя является ключом к сохранению красоты и здоровья кожи.