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Защитите свое сердце: как курение разрушает сосуды и увеличивает риск сердечных заболеваний

Терапевт Баранова назвала курение одной из главных причин разрушения сосудов

1:09
Здоровье

Курение представляет собой один из основных факторов, разрушающих сосуды, предупредила терапевт Ирина Баранова. О вреде этой вредной привычки для здоровья миллионов людей врач рассказала в интервью "Российской газете" ("РГ").

Терапевт Баранова назвала курение одной из главных причин разрушения сосудов
Фото: openverse by lindsay-fox is licensed under CC BY 2.0.

Терапевт констатировала, что вредная жирная пища и курение являются основными провокаторами повреждения сосудов. Она отметила, что эти факторы являются причиной развития заболеваний сердца. По ее мнению, никотин и смолы, проникая в дыхательные пути, затем попадают в систему кровообращения, что в два раза увеличивает риск заболеваний сердечной мышцы.

Для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы Баранова рекомендует следить за уровнем гомоцистеина, глюкозы и инсулина в крови. Она подчеркнула, что глюкоза и инсулин оказывают мощное повреждающее воздействие на стенки сосудов. Чтобы контролировать уровень гомоцистеина, необходимо обеспечить организм витаминами группы В и улучшить метаболические процессы.

Врач также советует сократить потребление трансжиров в рационе, в том числе избегать употребления полуфабрикатов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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