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Медленное заживление ран: влияние глубины, местоположения и возраста

Врач назвала 10 возможных причин, почему раны долго заживают

1:41
Здоровье

Раны являются естественным процессом, с которым мы сталкиваемся, но иногда их заживление может занять больше времени, чем мы ожидали. Десять возможных причин этого явления были представлены врачом-терапевтом из медицинских компаний "ЛабКвест" и "Q-Клиника".

Врач назвала 10 возможных причин, почему раны долго заживают
Фото: Wikipedia by Enter is licensed under is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Глубина и размер раны становятся первопричиной замедленного заживления. Чем больше и глубже рана, тем больше времени требуется для восстановления.

Второй фактор – местоположение раны. Если рана подвергается постоянному воздействию или трению, процесс заживления может быть затянут.

Третья причина связана с возрастом. Увеличение возраста сопровождается уменьшением упругости кожи, что замедляет естественный процесс заживления.

Значительное влияние на заживление ран оказывает правильное питание. Недостаток питательных веществ и витаминов может замедлить регенерацию тканей.

Принятие некоторых лекарственных препаратов и видов лечения также может влиять на заживление ран, замедляя этот процесс.

Хронические заболевания, такие как нарушение обмена веществ или иммунодефицитные состояния, также могут оказать негативное воздействие на заживление ран. Ослабленный иммунитет может снизить воспалительную реакцию и способность организма бороться с инфекциями.

Врач также подчеркнула, что некоторые раны могут не заживать в течение трех месяцев, указывая на хроническое состояние. Это может быть связано с заболеваниями, такими как ВИЧ или аутоиммунные заболевания.

В любом случае, для облегчения и ускорения процесса заживления рекомендуется правильный уход за раной, а также следование рекомендациям врача.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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