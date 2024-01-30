Опасности сахарозаменителей для детей: влияние на вкусовые предпочтения и риск развития ожирения

Многие считают, что сахарозаменители более полезны, чем обычный сахар. Они популярны среди тех, кто придерживается здорового образа жизни, следит за фигурой или сталкивается с сахарным диабетом. Врач-диетолог Ольга Редина подчеркнула в интервью "Вечерней Москве", что, несмотря на их популярность, сахарозаменители могут быть вредными для детей.
Основной риск заключается в том, что маленькие дети могут привыкнуть к интенсивно сладкому вкусу, который предоставляют сахарозаменители. Это может привести к тому, что обычные сладкие продукты перестанут нравиться детям, стимулируя их потребление искусственных сахаров, что, в свою очередь, может негативно сказаться на их здоровье.
Кроме того, врач предупреждает о возможных нарушениях микрофлоры кишечника и проблемах с пищеварением, вызванных употреблением сахарозаменителей. Она также подчеркивает, что они могут вызывать различные негативные реакции, такие как проблемы со стулом и даже аллергии.
Ольга Редина подчеркивает, что употребление сахарозаменителей детьми может стать источником серьезных заболеваний, включая ожирение. Сахарозаменители могут сказываться на метаболизме ребенка, стимулируя аппетит и способствуя перееданию. Этот неконтролируемый аппетит, по словам врача, может привести к ожирению у детей.
Наконец, врач обращает внимание на химическую природу многих сахарозаменителей. Несмотря на обязательное тестирование на безопасность, длительное употребление этих веществ может оказаться небезопасным для здоровья ребенка.
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