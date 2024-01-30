Опасности сахарозаменителей для детей: влияние на вкусовые предпочтения и риск развития ожирения

Диетолог Редина рассказала, почему сахарозаменители опасны для детей

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают, что сахарозаменители более полезны, чем обычный сахар. Они популярны среди тех, кто придерживается здорового образа жизни, следит за фигурой или сталкивается с сахарным диабетом. Врач-диетолог Ольга Редина подчеркнула в интервью "Вечерней Москве", что, несмотря на их популярность, сахарозаменители могут быть вредными для детей.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Основной риск заключается в том, что маленькие дети могут привыкнуть к интенсивно сладкому вкусу, который предоставляют сахарозаменители. Это может привести к тому, что обычные сладкие продукты перестанут нравиться детям, стимулируя их потребление искусственных сахаров, что, в свою очередь, может негативно сказаться на их здоровье.

Кроме того, врач предупреждает о возможных нарушениях микрофлоры кишечника и проблемах с пищеварением, вызванных употреблением сахарозаменителей. Она также подчеркивает, что они могут вызывать различные негативные реакции, такие как проблемы со стулом и даже аллергии.

Ольга Редина подчеркивает, что употребление сахарозаменителей детьми может стать источником серьезных заболеваний, включая ожирение. Сахарозаменители могут сказываться на метаболизме ребенка, стимулируя аппетит и способствуя перееданию. Этот неконтролируемый аппетит, по словам врача, может привести к ожирению у детей.

Наконец, врач обращает внимание на химическую природу многих сахарозаменителей. Несмотря на обязательное тестирование на безопасность, длительное употребление этих веществ может оказаться небезопасным для здоровья ребенка.