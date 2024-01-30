Здоровье в каждой чашке: рекомендации врача по употреблению кофе

Врач Каримова рассказала, кому нельзя пить кофе

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе, широко распространенный по всему миру тонизирующий напиток, не всегда приносит пользу, отметила врач-терапевт Айслу Каримова из Видновской КБ Минздрава МО в ходе беседы с Общественной Службой Новостей.

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"Невозможно указать конкретное количество чашек кофе в день, которое считалось бы нормой. Влияют не только виды зерен и способы приготовления, но и привычка добавлять молоко или воду, что в свою очередь влияет на содержание кофеина в напитке. Например, рекомендуется употреблять не более 100-200 миллиграмм кофеина за один прием для взрослого. Дневная норма не должна превышать 400 миллиграмм, что в среднем соответствует 3-5 чашкам кофе в сутки", — подчеркнула эксперт.

Также важно учитывать индивидуальные особенности организма. Беременным и кормящим матерям рекомендуется быть осторожными при употреблении кофе, так как кофеин может проникать к младенцу через их организм. Гипертоникам также следует ограничивать потребление кофе, поскольку это может провоцировать сосудистые спазмы.