Какие продукты включить в рацион для предотвращения "ржавчины" в организме и продления жизни

Врач Мясников назвал продукты, которые продлевают жизнь

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников поделился списком продуктов, способствующих удлинению продолжительности жизни. По его утверждению, виноград является прекрасным средством предотвращения "ржавчины" в организме.

Фото: Own work by Andrei Suslov

В ходе трансляции собственной программы на телеканале "Россия 1", Мясников отметил, что орехи, виноград, фрукты и овощи считаются продуктами, способствующими долголетию.

"Один из продуктов, способствующих долголетию, — виноград. Он предотвращает "ржавение" организма, продлевает жизнь, уменьшает риск инфарктов и инсультов", — пояснил специалист.

Врач рекомендовал включать в рацион овощи и фрукты разноцветной палитры, отмечая, что различные полезные вещества содержатся в продуктах различных цветов. По его мнению, орехи помогают снизить уровень холестерина, обладают высоким содержанием микроэлементов и растительного белка.

"Хотите жить дольше? Употребляйте горсть орехов в день", — добавил врач.

Кроме того, Мясников предложил включить в рацион кофе, считая, что две-три чашки этого напитка в день могут предотвратить развитие рака печени.