Забота о здоровье: как правильный режим питания помогает бороться с нарушениями в организме

Доктор Мария Калошина, специалист по эндокринологии в Видновской клинической больнице Минздрава Московской области, пояснила, что увеличение аппетита может свидетельствовать о нарушениях в организме. По ее словам, такие нарушения могут быть вызваны различными факторами, такими как недостаточный сон, диабет, проблемы с щитовидной железой, стресс и другие.
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"Если человек пропускает хотя бы один прием пищи, у него может возникнуть легкое чувство голода. Однако если желание поесть возникает чаще обычного, а аппетит чрезмерно высок, это может быть признаком того, что организму нужна помощь. Не следует пренебрегать постоянным голодом, важно обратиться к специалисту и выяснить подлинные причины", — отметила она.
Одним из методов решения этих проблем является установление правильного режима питания.
Доктор Айслу Каримова, терапевт в Видновской клинической больнице Минздрава Московской области, добавила, что кофе может быть нежелателен для беременных и кормящих матерей, а также для людей с повышенным давлением.
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