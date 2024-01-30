Забота о здоровье: как правильный режим питания помогает бороться с нарушениями в организме

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Врач Калошина: высокий аппетит может быть сигналом сбоев в организме

1:05
Здоровье

Доктор Мария Калошина, специалист по эндокринологии в Видновской клинической больнице Минздрава Московской области, пояснила, что увеличение аппетита может свидетельствовать о нарушениях в организме. По ее словам, такие нарушения могут быть вызваны различными факторами, такими как недостаточный сон, диабет, проблемы с щитовидной железой, стресс и другие.

Врач Калошина: высокий аппетит может быть сигналом сбоев в организме
Фото: openverse.org by https://www.flickr.com/photos/63377549@N00 is licensed under CC BY-SA 2.0

"Если человек пропускает хотя бы один прием пищи, у него может возникнуть легкое чувство голода. Однако если желание поесть возникает чаще обычного, а аппетит чрезмерно высок, это может быть признаком того, что организму нужна помощь. Не следует пренебрегать постоянным голодом, важно обратиться к специалисту и выяснить подлинные причины", — отметила она.

Одним из методов решения этих проблем является установление правильного режима питания.

Доктор Айслу Каримова, терапевт в Видновской клинической больнице Минздрава Московской области, добавила, что кофе может быть нежелателен для беременных и кормящих матерей, а также для людей с повышенным давлением.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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