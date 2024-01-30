Врачи назвали последствия хирургического уменьшения желудка

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Врач Королева: уменьшение желудка дает временный эффект и вызывает проблемы ЖКТ

1:33
Здоровье

Для проведения бариатрической операции, направленной на хирургическое уменьшение размеров желудка, требуются серьезные медицинские показания.

Врач Королева: уменьшение желудка дает временный эффект и вызывает проблемы ЖКТ
Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

Такое вмешательство в работу организма может иметь серьезные последствия, поскольку операцией удаляется участок желудочно-кишечного тракта, выполнявший определенные функции, такие как усвоение минеральных веществ. Об этом сообщила профессор ФМБА России и врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.

Операция может быть рекомендована в случае морбидной формы ожирения, характеризующейся индексом массы тела более 40. Тем не менее, в последнее время к данной процедуре обращаются и в отсутствие подобных медицинских показаний, а врачи готовы приняться за нее по запросу пациентов, отметила Королева.

Она выразила опасения относительно подобных случаев, поскольку они, как правило, заканчиваются неудовлетворительно.

Последствия после бариатрических операций часто сопровождаются проблемами в работе желудочно-кишечного тракта. Кроме того, даже уменьшенный размер желудка со временем может быть вновь растянут объемом потребляемой пищи, предупредила врач.

Реабилитация после операции требует значительного времени, а также восполнения дефицитов компонентов, усваиваемых удаленным участком желудочно-кишечного тракта, добавила врач-диетолог. В большинстве случаев для этого приходится использовать биологически активные добавки (БАДы).

"Без такой компенсации могут возникнуть другие проблемы и болезни", – подчеркнула Королева.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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