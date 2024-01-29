Путь к ясному разуму: четыре фактора, которые спасут ваш мозг

Диетолог Найду: для здоровья мозга необходимы клетчатка и полифенолы

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психиатр и диетолог Ума Найду выделила четыре ключевых фактора, способствующих сохранению молодости мозга. Ее рекомендации приведены на CNBC.

Фото: commons.wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Доктор Найду подчеркнула, что здоровье мозга в первую очередь зависит от правильного питания. Пища, по ее словам, взаимодействует с миллионами бактерий в кишечнике, расщепляясь на важные компоненты. Дефицит любого из них может отразиться на внутренних системах организма, включая мозг. Для предотвращения дефицита диетолог советует увеличить потребление клетчатки, включая больше овощей, бобов и льняного семени.

Вторым важным элементом для поддержания здоровья мозга являются полифенолы, по словам Найду. Они обладают сильным противовоспалительным эффектом и находятся в продуктах яркой цветовой гаммы, таких как морковь, черника, оливки и клубника.

Пробиотики, согласно доктору Найду, также играют ключевую роль в заботе о мозге и его молодости. Она подчеркнула, что ферментированные продукты, богатые пробиотиками, способствуют снижению воспаления в организме.

Четвертым важным элементом для здоровья мозга, по мнению Найду, являются травы и специи. Врач утверждает, что многие недооценивают их вклад в общее здоровье. Однако, по ее мнению, куркума, перец, орегано, петрушка, имбирь, чеснок и другие специи не только добавляют вкус блюдам, но и обладают антиоксидантными свойствами.