Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать идеальную форму бровей самостоятельно — 5 простых шагов
Эксперты назвали моторное масло, которое поможет устранить "масложор"
Ничто не вечно: как эффективно удалять татуировки и татуаж
Автоэксперты рассказали, в каких ситуациях антифриз в автомобиле может замерзнуть
Eating Well: корица признана важной для снижения холестерина специей
Ботокс для волос – в чем его польза и нужен ли он на самом деле
NSR: учёные выявили простой способ избежать болезни Альцгеймера
Врач Мясников: препараты от аритмии вызывают тяжелое нарушение ритма сердца
Может ли ГИБДД одновременно выписать сразу два разных штрафа
Путь к ясному разуму: четыре фактора, которые спасут ваш мозг

Диетолог Найду: для здоровья мозга необходимы клетчатка и полифенолы

1:32
Здоровье

Психиатр и диетолог Ума Найду выделила четыре ключевых фактора, способствующих сохранению молодости мозга. Ее рекомендации приведены на CNBC.

Диетолог Найду: для здоровья мозга необходимы клетчатка и полифенолы
Фото: commons.wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Доктор Найду подчеркнула, что здоровье мозга в первую очередь зависит от правильного питания. Пища, по ее словам, взаимодействует с миллионами бактерий в кишечнике, расщепляясь на важные компоненты. Дефицит любого из них может отразиться на внутренних системах организма, включая мозг. Для предотвращения дефицита диетолог советует увеличить потребление клетчатки, включая больше овощей, бобов и льняного семени.

Вторым важным элементом для поддержания здоровья мозга являются полифенолы, по словам Найду. Они обладают сильным противовоспалительным эффектом и находятся в продуктах яркой цветовой гаммы, таких как морковь, черника, оливки и клубника.

Пробиотики, согласно доктору Найду, также играют ключевую роль в заботе о мозге и его молодости. Она подчеркнула, что ферментированные продукты, богатые пробиотиками, способствуют снижению воспаления в организме.

Четвертым важным элементом для здоровья мозга, по мнению Найду, являются травы и специи. Врач утверждает, что многие недооценивают их вклад в общее здоровье. Однако, по ее мнению, куркума, перец, орегано, петрушка, имбирь, чеснок и другие специи не только добавляют вкус блюдам, но и обладают антиоксидантными свойствами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Нор Елена
Диагностирует и лечит аллергические и иммунокомпроментированные состояния
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Специалист Омельченко Евгений
Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты
Дональд Трамп уже победил, и в этом ему тайно помогла администрация Джо Байдена Дмитрий Плотников Версия гибели российского Ил-76 под Белгородом: виноват ЗРК "Пэтриот", установленный на ж/д платформе Андрей Николаев В Центральном доме офицеров проходит выставка "И грянул салют над Невою!" Анжела Якубовская
Три мифа о механической коробке передач: факты, которые стоит знать каждому водителю
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Анфиса Чехова показала 12-летнего красавца-сына Соломона
Анфиса Чехова показала 12-летнего красавца-сына Соломона
Последние материалы
Как сделать идеальную форму бровей самостоятельно — 5 простых шагов
Эксперты назвали моторное масло, которое поможет устранить "масложор"
Диетолог Найду: для здоровья мозга необходимы клетчатка и полифенолы
Ничто не вечно: как эффективно удалять татуировки и татуаж
Автоэксперты рассказали, в каких ситуациях антифриз в автомобиле может замерзнуть
Eating Well: корица признана важной для снижения холестерина специей
Ботокс для волос – в чем его польза и нужен ли он на самом деле
NSR: учёные выявили простой способ избежать болезни Альцгеймера
Дональд Трамп уже победил, и в этом ему тайно помогла администрация Джо Байдена
Врач Мясников: препараты от аритмии вызывают тяжелое нарушение ритма сердца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников