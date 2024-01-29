Смертельные ритмы: почему аритмия становится невидимым врагом молодежи

Врач Мясников: препараты от аритмии вызывают тяжелое нарушение ритма сердца

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аритмия, становящаяся все более распространенной причиной смерти, даже среди молодых людей, представляет собой сложную задачу для лечения, отметил доктор-кардиолог, заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников в телепрограмме "О самом главном".

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Специалист подчеркнул, что у людей, умерших внезапно, и у которых при вскрытии не было выявлено ничего необычного, часто выявляется аритмия.

"Любая внезапная смерть среди молодых людей связана с аритмией", — отметил Мясников.

Он подчеркнул, что существует множество разновидностей аритмии, а также различные причины ее возникновения. Одной из таких причин является прием лекарств, и даже те препараты, которые предназначены для лечения аритмии, могут ухудшить состояние пациента.

"Любое лекарство от аритмии может вызвать еще более серьезную аритмию, вплоть до летального исхода. Антиаритмические препараты вызывают серьезные нарушения сердечной деятельности. Например, амиодарон приводит к уничтожению щитовидной железы, отложению в глазах и необратимому фиброзу легких, вызывая тяжелые аритмии, как и любой антиаритмик", — предупредил кардиолог.

Он рекомендовал внимательно взвешивать все "за" и "против" при назначении потенциально опасных препаратов.

"Для эффективной работы сердца необходим нормальный пульс, от 80 до 100. Мы можем не столько нормализовать ритм, сколько регулировать частоту сокращений? Иногда мы применяем препараты, которые замедляют пульс, делая его более редким. Это, безусловно, аритмия, но сердце функционирует эффективно, несмотря на это", — пояснил Мясников.

Также он отметил, что мочегонные препараты и биологически активные добавки (БАДы), выводящие электролиты из организма, могут вызывать аритмию. Смертельно опасные аритмии, при которых пульс сначала ускоряется, а затем замедляется, могут развиваться при приеме антибиотиков, особенно производных эритромицина, таких как кларитромицин и азитромицин.