Врач проинформировала о причинах лишнего веса у детей

Врач Симакова: разовый прием фастфуда не спровоцирует лишний вес у ребенка

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Мария Симакова в интервью для РИА Новости проинформировала, что однократное употребление так называемой "вредной" еды не станет причиной избыточного веса у детей. Главную роль в этом играют вредные пищевые привычки.

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Она отметила, что чаще всего вес набирается в результате переедания, перекусов и больших порций. Она призвала родителей осознать, что ожирение у ребенка обусловлено избытком калорий в его дневном рационе. Медик пояснила, что многие родители ищут причины внутренних нарушений или гормональных изменений, а следует обратить внимание на настоящие причины — неправильное питание и отсутствие активности.

Чтобы ребенок почувствовал насыщение и контролировал собственное пищевое поведение врач рекомендует отключать у него развлекательные гаджеты во время приема пищи.

Ожирение у детей может быть опасно для их здоровья по многим причинам. Лишний вес может привести к развитию сахарного диабета второго типа, который ранее был свойственен только для взрослых. Этот тип диабета связан с неэффективной работой инсулина, гормона, ответственного за регулирование уровня сахара в крови. Он может привести к серьезным осложнениям, таким как повреждение почек, нервной системы и глаз. Лишние килограммы могут привести к проблемам с психическим здоровьем, таким как депрессия, низкая самооценка, социальная изоляция и негативное отношение к своему телу. Это может привести к развитию психологических проблем в дальнейшем, таких как тревожные расстройства и нарушения пищевого поведения. Ожирение в детстве часто переходит во взрослую жизнь, что повышает риск развития ранних смертей и других хронических заболеваний взрослого возраста.