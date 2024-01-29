Пищевые волокна не перевариваются, но полезны. Диетолог рассказала, сколько их нужно есть каждый день

Диетолог: пищевые волокна играют важную роль в поддержании здоровья

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мире, где бурный ритм жизни часто диктует наши пищевые привычки, мы иногда забываем о важности основных составляющих здорового питания. Одним из ключевых, но часто недооцененных элементов являются пищевые волокна.

Фото: starrenvironmental. com by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Диетолог Медицинских центров "Андреевские больницы — НЕБОЛИТ” Светлана Лисицына рассказала Pravda.Ru о пищевых волокнах и их роли в питании.

Пищевые волокна — это важный элемент здорового питания, который играет ключевую роль в поддержании нормальной работы и функционирования организма. Эти вещества не перевариваются в желудочно-кишечном тракте, но оказывают положительное воздействие на пищеварение и общее самочувствие человека.

Существует два основных вида пищевых волокон:

растворимые и нерастворимые.

Растворимые волокна находятся в

овощах,

фруктах,

орехах,

бобовых и злаках,

водорослях.

Они способствуют замедлению усвоения углеводов, снижению уровня холестерина и улучшению работы кишечника.

Нерастворимые волокна, в свою очередь, обеспечивают правильное пищеварение, предотвращают запоры и способствуют удалению шлаков из организма. Они содержатся в

овощах,

фруктах,

отрубях,

злаках

и семенах.

Всемирная организация гастроэнтерологов рекомендует ежедневное употребление до 20-30 г в сутки клетчатки. Много это или мало? Например, 20 г пищевых волокон — это около 1 кг капусты или 1,2 кг яблок.

Пищевые волокна стали неотъемлемой частью повседневного рациона питания благодаря своим многочисленным положительным свойствам. Они

помогают контролировать вес,

улучшают обмен веществ,

предупреждают сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет,

а также оказывают положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта и иммунитета.

Таким образом, пищевые волокна играют важную роль в поддержании здоровья. Их включение в рацион питания способствует поддержанию оптимальной работы организма и улучшению качества жизни.