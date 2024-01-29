Пищевые волокна не перевариваются, но полезны. Диетолог рассказала, сколько их нужно есть каждый день

В мире, где бурный ритм жизни часто диктует наши пищевые привычки, мы иногда забываем о важности основных составляющих здорового питания. Одним из ключевых, но часто недооцененных элементов являются пищевые волокна.
Диетолог Медицинских центров "Андреевские больницы — НЕБОЛИТ” Светлана Лисицына рассказала Pravda.Ru о пищевых волокнах и их роли в питании.
Пищевые волокна — это важный элемент здорового питания, который играет ключевую роль в поддержании нормальной работы и функционирования организма. Эти вещества не перевариваются в желудочно-кишечном тракте, но оказывают положительное воздействие на пищеварение и общее самочувствие человека.
Существует два основных вида пищевых волокон:
Растворимые волокна находятся в
Они способствуют замедлению усвоения углеводов, снижению уровня холестерина и улучшению работы кишечника.
Нерастворимые волокна, в свою очередь, обеспечивают правильное пищеварение, предотвращают запоры и способствуют удалению шлаков из организма. Они содержатся в
Всемирная организация гастроэнтерологов рекомендует ежедневное употребление до 20-30 г в сутки клетчатки. Много это или мало? Например, 20 г пищевых волокон — это около 1 кг капусты или 1,2 кг яблок.
Пищевые волокна стали неотъемлемой частью повседневного рациона питания благодаря своим многочисленным положительным свойствам. Они
Таким образом, пищевые волокна играют важную роль в поддержании здоровья. Их включение в рацион питания способствует поддержанию оптимальной работы организма и улучшению качества жизни.
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