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Пищевые волокна не перевариваются, но полезны. Диетолог рассказала, сколько их нужно есть каждый день

Диетолог: пищевые волокна играют важную роль в поддержании здоровья

2:10
Здоровье

В мире, где бурный ритм жизни часто диктует наши пищевые привычки, мы иногда забываем о важности основных составляющих здорового питания. Одним из ключевых, но часто недооцененных элементов являются пищевые волокна.

Диетолог: пищевые волокна играют важную роль в поддержании здоровья
Фото: starrenvironmental. com by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Диетолог Медицинских центров "Андреевские больницы — НЕБОЛИТ” Светлана Лисицына рассказала Pravda.Ru о пищевых волокнах и их роли в питании.

Пищевые волокна — это важный элемент здорового питания, который играет ключевую роль в поддержании нормальной работы и функционирования организма. Эти вещества не перевариваются в желудочно-кишечном тракте, но оказывают положительное воздействие на пищеварение и общее самочувствие человека.

Существует два основных вида пищевых волокон:

  1. растворимые
  2. и нерастворимые.

Растворимые волокна находятся в

  • овощах,
  • фруктах,
  • орехах,
  • бобовых и злаках,
  • водорослях.

Они способствуют замедлению усвоения углеводов, снижению уровня холестерина и улучшению работы кишечника.

Нерастворимые волокна, в свою очередь, обеспечивают правильное пищеварение, предотвращают запоры и способствуют удалению шлаков из организма. Они содержатся в

  • овощах,
  • фруктах,
  • отрубях,
  • злаках
  • и семенах.

Всемирная организация гастроэнтерологов рекомендует ежедневное употребление до 20-30 г в сутки клетчатки. Много это или мало? Например, 20 г пищевых волокон — это около 1 кг капусты или 1,2 кг яблок.

Пищевые волокна стали неотъемлемой частью повседневного рациона питания благодаря своим многочисленным положительным свойствам. Они

  • помогают контролировать вес,
  • улучшают обмен веществ,
  • предупреждают сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет,
  • а также оказывают положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта и иммунитета.

Таким образом, пищевые волокна играют важную роль в поддержании здоровья. Их включение в рацион питания способствует поддержанию оптимальной работы организма и улучшению качества жизни.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
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