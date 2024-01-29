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Всем любителям чая: ни в коем случае не пейте вчерашнюю заварку

Врач Трускова объяснила, что вчерашний чай нельзя пить из-за появляющихся в нем вредных веществ

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Здоровье

В застоявшейся заварке чая разрушаются все полезные вещества, и вредные органические соединения начинают накапливаться, предупреждает врач-терапевт и диетолог Елена Трускова.

Врач Трускова объяснила, что вчерашний чай нельзя пить из-за появляющихся в нем вредных веществ
Фото: flickr.com by Pasi Mammela is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Эксперт подчеркивает, что особый вред может причинить алкалоид гуанин, образующийся в старом чае.

"Неблагоприятное воздействие на нервную систему происходит не только из-за самого гуанина, но и из-за вещества, в которое он превращается со временем. Из-за накопления и негативного изменения своих свойств гаунидин может нанести вред организму", — предупреждает диетолог.

По словам Трусковой, чай сохраняет свои полезные свойства не более получаса, и наилучшее время для употребления напитка — через 10 минут после заваривания.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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