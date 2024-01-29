Гипертония, мушки и обмороки: этот напиток моментально приводит давление в норму

Врач-диетолог Михаил Гинзбург утверждает, что существует напиток, способный уменьшить артериальное давление.
По мнению эксперта, это относится к кефиру. Этот молочный напиток является традиционным пробиотиком, восстанавливающим баланс микрофлоры в кишечнике.
"Регулярное употребление способствует восстановлению положительной симбиотической микрофлоры, такой как бифидобактерии, лактобактерии и другие", — подчеркивает специалист.
По словам Гинзбурга, некоторые бактерии присутствуют только в кефире. Он напоминает, что благоприятные бактерии предотвращают размножение вредных факультативных бактерий, вырабатывающих токсины, которые могут вызывать постоянное отравление и воспаление организма. Это, в свою очередь, может привести к развитию метаболического синдрома, среди симптомов которого повышенное артериальное давление.
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