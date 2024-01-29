Панкреатит, гастрит: этим людям нельзя есть чеснок

Нутрициолог Макарова заявила, что чеснок нельзя людям с хроническими болезнями ЖКТ

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чеснок представляет собой весьма полезное овощное растение, способствующее укреплению иммунитета и борьбе с вирусами и бактериями при регулярном употреблении, сообщает нутрициолог Анна Макарова.

Фото: wikimedia.org by INRA DIST from France is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Вопреки общепринятому мнению о всеобъемлющей полезности данного продукта, эксперт утверждает, что его потребление следует ограничивать. По мнению Макаровой, чеснок не является универсальным средством от различных заболеваний.

Нутрициолог рекомендует воздержаться от употребления чеснока людям, страдающим хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как хронический панкреатит, гастрит или язва желудка. Она также предостерегает даже здоровых людей от чрезмерного потребления чеснока, особенно натощак, поскольку это может вызвать излишнюю активацию выделения желудочного сока, что негативно сказывается на слизистой оболочке органа без последующего поступления пищи.

Кроме того, Макарова отмечает, что чеснок следует использовать с осторожностью у тех, у кого имеется воспаление поджелудочной железы, поскольку этот продукт может провоцировать обострение патологии и вызывать сильные боли в правой части тела.

Врач также напоминает, что из-за содержания ароматических соединений чеснок может вызвать неприятный запах изо рта. В связи с этим она советует избегать его употребления перед важными переговорами.