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Сколько надо заниматься, чтобы компенсировать то, что вы сидели целый день

Австралийские ученые: необходимо заниматься 40 минут, чтобы компенсировать 10-часовой сидячий рабочий день

1:06
Здоровье

Австралийские ученые провели исследование, в результате которого определили необходимую продолжительность физической активности в день для компенсации десятичасового сидячего рабочего дня.

Австралийские ученые: необходимо заниматься 40 минут, чтобы компенсировать 10-часовой сидячий рабочий день
Фото: Own work by www.localfitness.com.au is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно исследованию, достаточно провести 30–40 минут физических упражнений в день. Этот вывод был сделан на основе анализа девяти научных работ, в которых участвовали 45 тысяч человек. Добровольцы использовали фитнес-браслеты для мониторинга физической активности.

Результаты анализа показали, что риск преждевременной смерти у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, увеличивается при снижении уровня физической активности. Однако уже чуть более полутора часов умеренной или интенсивной физической активности снизили риск осложнений, связанных с сидячей работой.

Авторы исследования подчеркивают важность осознания того, что любая физическая активность лучше, чем ее отсутствие. Даже простой отказ от лифта в пользу подъема по лестнице может значительно снизить риски, связанные с продолжительным сидением.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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