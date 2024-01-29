Сколько надо заниматься, чтобы компенсировать то, что вы сидели целый день

Австралийские ученые провели исследование, в результате которого определили необходимую продолжительность физической активности в день для компенсации десятичасового сидячего рабочего дня.
Фото: Own work by www.localfitness.com.au is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Согласно исследованию, достаточно провести 30–40 минут физических упражнений в день. Этот вывод был сделан на основе анализа девяти научных работ, в которых участвовали 45 тысяч человек. Добровольцы использовали фитнес-браслеты для мониторинга физической активности.
Результаты анализа показали, что риск преждевременной смерти у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, увеличивается при снижении уровня физической активности. Однако уже чуть более полутора часов умеренной или интенсивной физической активности снизили риск осложнений, связанных с сидячей работой.
Авторы исследования подчеркивают важность осознания того, что любая физическая активность лучше, чем ее отсутствие. Даже простой отказ от лифта в пользу подъема по лестнице может значительно снизить риски, связанные с продолжительным сидением.
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов.
Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ