Постарайтесь сдержать себя от поцелуев на морозе

Косметолог Аббасова: не стоит целоваться на морозе из-за риска обветривания губ

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

О негативных последствиях поцелуев при морозе дала свой комментарий косметолог Лана Аббасова.

Фото: unsplash.com/photos/F5hTTI4Hlv4 Image Gallery by Alejandra Quiroz alejandraquiroz

По мнению эксперта, поцелуи в морозные дни могут привести к обветриванию и трещинам на губах. Особенно в суровые холода существует риск, что губы могут застыть.

"В зимний период не стоит целоваться на улице, так как при морозе можно повредить нежную кожу губ", — подчеркнула Аббасова.

Она советует особенно тщательно ухаживать за кожей лица в холодное время года. Косметолог рекомендует делать альгинатные маски и проводить скрабирование один раз в неделю. Аббасова подчеркивает, что для увлажнения и защиты губ от трещин хорошо подходит маска с медом и обычный вазелин. Последний способен заменить блески и бальзамы для губ, не обладающие восстанавливающим эффектом для кожи.