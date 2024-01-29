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Какую опасность несут за собой контактные линзы

Офтальмолог Сюняева заявила, что носители контактных лиц сталкиваются с эрозией роговицы

1:50
Здоровье

Около 150 миллионов людей по всему миру предпочитают использовать контактные линзы вместо обычных очков. Они представляют собой значимую альтернативу для тех, кто ценит удобство.

Офтальмолог Сюняева заявила, что носители контактных лиц сталкиваются с эрозией роговицы
Фото: openverse.org by theapoc is licensed under CC BY 2.0.

Тем не менее, эксплуатация линз без предварительной консультации с врачом-офтальмологом может привести к нежелательным последствиям, предупреждает врач-офтальмолог Эльвира Сюняева из Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, подчеркивая это в интервью для aif. ru.

По её словам, часто при использовании контактных линз возникает проблема конъюнктивита, особенно при использовании грязных и непроницаемых для воздуха линз. Подбор линз по размеру также играет важную роль, чтобы избежать этих неприятных последствий.

Эльвира Сюняева предостерегает от возможности эрозии роговицы при использовании грязных или поврежденных линз. Инородные частицы, попавшие под линзу в процессе её снятия или надевания, могут случайно повредить глаз.

Долгосрочное использование линз с низкой проницаемостью для воздуха может привести к неоваскуляризации — росту сосудов в роговице. Специалист рекомендует учесть несколько моментов, чтобы избежать повреждений глаз при использовании контактных линз. Первым шагом следует проконсультироваться с врачом, который произведет необходимый подбор линз, учитывая остроту зрения, состояние глаз и век, а также проведет исследование глазного дна для выявления возможных патологий.

Важно ознакомиться с инструкцией по ношению линз и соблюдать правила гигиенической обработки рук перед установкой линз, чтобы исключить попадание вредных микроорганизмов и посторонних частиц в глаз. Специалист подчеркивает важность соблюдения рекомендуемых сроков ношения линз.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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