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Погоня за красивыми фотографиями и заветной цифрой: вода никак не поможет похудеть

Диетолог Гинзбург заявил, что с помощью воды нельзя похудеть

1:17
Здоровье

Несмотря на то, что вода разжижает содержимое желудка и улучшает действие ферментов в пищеводе, диетолог Михаил Гинзбург предостерегает от рассматривания ее как чудодейственного средства для похудения. Специалист пояснил, что вода не может заменить пищу из-за особенностей структуры желудка, который обладает складчатостью, обеспечивающей быстрое прохождение жидкости по пищеварительному тракту.

Диетолог Гинзбург заявил, что с помощью воды нельзя похудеть
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Гинзбург подчеркнул, что температура воды не играет существенной роли в процессе похудения. Он предупредил, что употребление часто холодной жидкости может увеличить риск простуды, вызванной переохлаждением задней стенки глотки и миндалин.

Специалист рекомендует осенью и зимой предпочитать теплые напитки. Он также уточнил, что привычка пить воду натощак не является обязательным условием успешного похудения.

"Ничего страшного не произойдет, если человек не выпьет стакан воды сразу после пробуждения. Этот ритуал лишь способствует ускорению метаболизма", — пояснил Гинзбург.

Тем не менее, диетолог отметил, что вода комнатной температуры может оказать положительное воздействие на процесс похудения, но не из-за задержки жидкости в организме. Это связано с тем, что она способствует снижению аппетита, пояснил врач.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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