Как справиться с постоянным чувством голода зимой: секреты питания в холодное время года

Эндокринолог Вавилова сказала, что чувство голода в холодное время года можно "сбить" фруктами и овощами

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой и осенью у людей ускоряется обмен веществ, что приводит к увеличению ощущения голода. Как правильно питаться в холодное время года, чтобы избежать набора лишнего веса, рассказала врач-эндокринолог Алена Вавилова.

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По мнению специалиста, в зимний период следует предпочитать здоровую пищу, богатую витаминами, минералами и другими полезными веществами, чтобы насытить организм.

"Если у вас возникает постоянное желание перекусить, замените сладкие печенья и чипсы на овощные палочки или фруктовые ломтики, сделайте перекусы полезными и увлажняйтесь большим количеством чистой негазированной воды", — советует Вавилова.

Кроме того, в рационе следует включить сезонные овощи и фрукты, такие как цветная и белокочанная капуста, тыква, репа, редька, яблоки и гранаты. Эксперт также рекомендует не забывать о картошке, приготовленной тушеным, запеченным или на пару, поскольку жареная картошка или картошка фри не приносят пользы организму.

Белковые продукты, такие как жирная рыба, бобовые, белое мясо курицы или индейки, также должны присутствовать в рационе. Кроме того, рекомендуется употребление супов и сезонных овощей на пару. Добавление специй в пищу может помочь снизить аппетит, однако следует избегать излишнего потребления соли.

Что касается напитков, эндокринолог рекомендует зимой предпочитать теплый чай с лимоном, имбирем или мятой.