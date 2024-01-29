Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский прокомментировал конфликт между Украиной и Россией из СИЗО
В Театре на Трубной покажут спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина"
Во Флориде аллигатор съел 85-летнюю пенсионерку, проживавшую в коммуне для престарелых
Собчак раскритиковала наряды на красной дорожке кинопремии "Золотой орёл"
Патрушев: англосаксы не прекратят прокси-войну против России
Депутат Рады Радина: из-за коррупции Украина пожертвовала частью суверенитета
В ГИБДД назвали три ошибки опытных водителей, которые могут привести к лишению прав
Диетолог: пищевые волокна играют важную роль в поддержании здоровья
Экс-разведчик Риттер: НАТО не сможет вступить в прямое столкновение с Россией
Как справиться с постоянным чувством голода зимой: секреты питания в холодное время года

Эндокринолог Вавилова сказала, что чувство голода в холодное время года можно "сбить" фруктами и овощами

1:30
Здоровье

Зимой и осенью у людей ускоряется обмен веществ, что приводит к увеличению ощущения голода. Как правильно питаться в холодное время года, чтобы избежать набора лишнего веса, рассказала врач-эндокринолог Алена Вавилова.

Эндокринолог Вавилова сказала, что чувство голода в холодное время года можно "сбить" фруктами и овощами
Фото: pixabay.com by Pixel2013 is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению специалиста, в зимний период следует предпочитать здоровую пищу, богатую витаминами, минералами и другими полезными веществами, чтобы насытить организм.

"Если у вас возникает постоянное желание перекусить, замените сладкие печенья и чипсы на овощные палочки или фруктовые ломтики, сделайте перекусы полезными и увлажняйтесь большим количеством чистой негазированной воды", — советует Вавилова.

Кроме того, в рационе следует включить сезонные овощи и фрукты, такие как цветная и белокочанная капуста, тыква, репа, редька, яблоки и гранаты. Эксперт также рекомендует не забывать о картошке, приготовленной тушеным, запеченным или на пару, поскольку жареная картошка или картошка фри не приносят пользы организму.

Белковые продукты, такие как жирная рыба, бобовые, белое мясо курицы или индейки, также должны присутствовать в рационе. Кроме того, рекомендуется употребление супов и сезонных овощей на пару. Добавление специй в пищу может помочь снизить аппетит, однако следует избегать излишнего потребления соли.

Что касается напитков, эндокринолог рекомендует зимой предпочитать теплый чай с лимоном, имбирем или мятой.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
Популярное
Новая Конфедерация США набирает обороты: Техасу выслали подкрепление с тяжёлым вооружением

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.

Новая Конфедерация США: Техасу выслали подкрепление с тяжёлой техникой
Руководитель автосервиса объяснил, опасна ли заправка машины до полного бака
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
Вера Брежнева отреагировала на обвинения Бони, что она участвовала в эскорте
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Американские Bradley на Украине ломаются в мороз: не помогает и свастика на бортах Дмитрий Плотников Только ядерный удар по Ирану отрезвит его в прокси-войне с США. Выбор - за Байденом Любовь Степушова Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев
Чем оттереть клей-момент с рук
Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
Последние материалы
Собчак раскритиковала наряды на красной дорожке кинопремии "Золотой орёл"
Депутат Рады Радина: из-за коррупции Украина пожертвовала частью суверенитета
Патрушев: англосаксы не прекратят прокси-войну против России
В ГИБДД назвали три ошибки опытных водителей, которые могут привести к лишению прав
Диетолог: пищевые волокна играют важную роль в поддержании здоровья
Экс-разведчик Риттер: НАТО не сможет вступить в прямое столкновение с Россией
Невкусные и горькие кабачки вырастают у неопытных дачников, если они не придерживаются этих правил
Греческий политик Велопулос: возможная отправка снарядов Украине является изменой
Коты и кошки: как различия в поведении влияют на выбор пола при заведении домашнего питомца
Министр иностранных дел Польши возмутился тем, что Освенцим назвали польским концлагерем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников