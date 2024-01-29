Врачи заявили, что в день необязательно пить 8 стаканов воды

Врач Ямада заявил, что мнение о том, что нужно пить минимум 8 стаканов воды в день — миф

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа ученых из разных стран провела исследование, которое выявило отсутствие универсальной нормы для потребления воды. Оказалось, что стандартные восемь стаканов воды в день (два литра) являются излишними для большинства людей. В ходе эксперимента, в котором участвовали 5,6 тыс. человек в возрасте от восьми дней до 96 лет из 23 стран, ученые отслеживали употребление воды с добавлением безвредного вещества — дейтерия. Анализируя скорость исчезновения дейтерия из организма, исследователи точно определили, как быстро вода перерабатывается в человеческом теле.

Фото: wikimedia.org by Jonathan Wilkins is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Результаты показали, что в среднем мужчинам рекомендуется употреблять от 1,6 до 1,8 литра воды в день, в то время как для женщин рекомендуется от 1,3 до 1,4 литра. Однако спортсменам, беременным и кормящим женщинам следует потреблять больше жидкости, в то время как престарелым достаточно чуть более литра в день.

Ученые также подчеркнули, что воду человек получает не только из напитков, но и из определенных продуктов питания. Один из авторов исследования Йосуке Ямада отметил, что при употреблении продуктов, таких как мясо, овощи, рыба, макароны и рис, около 50% общего объема потребляемой жидкости поступает из пищи, в то время как продукты типа хлеба, бекона и яиц служат менее эффективным источником воды.