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Эти витамины и микроэлементы очень нужны женскому организму

Гинеколог Маилян: витамины А, С, D, Е являются самыми важными для организма женщины

1:03
Здоровье

Ведущая врач-гинеколог, УЗИ-диагност и эксперт в области эстетической гинекологии Меланя Маилян выделила ключевые витамины, оказывающие значительное влияние на здоровье женщин.

Гинеколог Маилян: витамины А, С, D, Е являются самыми важными для организма женщины
Фото: openverse by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

По мнению специалиста, основными витаминами являются A, C, D, E, а также комплекс витаминов группы B. Витамин D способствует укреплению иммунитета и обладает противовоспалительным эффектом. Витамин A проявляет антиоксидантные свойства. Важность витамина E проявляется в поддержании беременности на ранних этапах и обеспечении успешной овуляции. Витамин C и группа витаминов B воздействуют на внешний вид кожи и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Среди полезных микроэлементов Маилян выделила кальций, омега-3 кислоты, магний, цинк и железо. Регулярное употребление этих элементов способствует предотвращению остеопороза, образованию холестериновых бляшек, а также снижает уровень стресса, обеспечивая здоровье мышц.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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