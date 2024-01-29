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Воздержание и курение: какие привычки убивают ваши почки

Уролог Кузнецов назвал курение и самолечение привычками, которые вредят почкам

0:51
Здоровье

О том, от каких ежедневных привычек следует отказаться ради поддержания здоровья почек, рассказал врач-уролог Сергей Кузнецов.

Уролог Кузнецов назвал курение и самолечение привычками, которые вредят почкам
Фото: openverse.org by SEM is licensed under CC BY 4.0.

По мнению специалиста, одной из наиболее вредных для почек является привычка долго терпеть при неотложных потребностях в мочеиспускании. Когда мочевой пузырь переполнен, увеличивается риск развития рефлюкса – обратного выброса мочи из мочевого пузыря в верхние мочевые пути, подчеркнул Кузнецов. Также избыток фосфора в организме может нанести вред почкам, источниками которого являются бобовые, яйца, птица, печень, рыба, хлеб, шоколад и орехи.

Кроме того, уролог рекомендует избегать курения и не заниматься самолечением. По его мнению, употребление большого количества лекарств одновременно может привести к разрушению органов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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