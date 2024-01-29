Это супер-продукты, которые необходимо есть зимой!

Гастроэнтеролог Кашух назвала продукты, которые обязательно есть зимой: имбирь, бурый рис

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой наш организм сталкивается с различными трудностями, такими как холод, недостаток солнечных лучей, сухость воздуха и повышенный риск заражения вирусами. В такие периоды иммунная система может ослабевать, что приводит к усталости, повышенному желанию спать и стремлению употреблять калорийную пищу.

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Однако справиться с этими "побочными эффектами" зимы можно, обращая внимание на вкусные и полезные продукты, особенно учитывая разнообразие сезонной "супер-еды", представленной в магазинах. Врач-гастроэнтеролог и эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рекомендует множество продуктов.

Имбирь

Свежий имбирь богат витаминами E, K, C, группы B, а также минералами: медью, железом, калием, кальцием, магнием, фосфором, цинком, марганцем и селеном. Имбирь обладает противовоспалительным и обезболивающим действием благодаря алкалоиду гингеролу. Его употребление в виде теплого чая с медом и лимоном помогает справиться с симптомами простуды.

Бурый рис

Бурый рис, содержащий оболочку, обеспечивает жесткую текстуру блюда. Этот продукт богат витаминами В1, В3, В5, K, E, а также минералами: магнием, фосфором, селеном, железом, калием и цинком. Бурый рис долго усваивается, обеспечивая долгое чувство сытости, что особенно важно для контроля веса в зимний период.

Мандарины

Мандарины, помимо создания праздничной атмосферы своим ароматом, богаты витаминами A и C, а также минералами: кальцием, фосфором, калием, магнием и натрием. Потребление всего трех мандаринов в день может покрыть большую часть суточной нормы витамина C, укрепляя иммунитет и обеспечивая защиту от простуд.

Гранат

Гранаты, содержащие полифенолы, вода, сахар, витамин C, кальций, магний, фосфор, калий, железо, предоставляют ценные вещества, способные нейтрализовать свободные радикалы. Потребление гранатового сока или свежих гранатов помогает минимизировать вред от факторов окружающей среды, таких как плохая экология и курение.

Киви

Киви – низкокалорийный и полезный фрукт, богатый клетчаткой, кальцием, магнием, фосфором, калием, медью, витаминами C, A, E и K. Витамин C укрепляет иммунную систему, а кислинка в киви бодрит. Клетчатка в кожуре киви улучшает пищеварение и помогает контролировать вес.