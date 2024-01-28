Эти гарниры вообще не стоит употреблять

О необязательности включения в рацион таких популярных гарниров, как макароны, рис или картошка, рассказала врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова. В своем Telegram-канале специалист высказала мнение, что эти продукты лучше заменить дополнительным количеством белковой пищи, такой как мясо или рыба.
Врач подчеркнула, что указанные гарниры содержат много крахмала и простых углеводов, что способствует быстрому набору веса.
"Поэтому рекомендуется употреблять их в ограниченных количествах", — отметила эксперт.
Тем, кто предпочитает блюда с гарниром, Павлова посоветовала выбирать продукты, не содержащие крахмала. Среди них различные виды капусты, фасоль, зеленые салаты и микрозелень, тыква, кабачки, шпинат, огурцы, помидоры, морковь, свекла, водоросли, морская капуста, грибы, авокадо и спаржа.
Эндокринолог также напомнила о пользе употребления на ужин вареных овощей для улучшения работы пищеварительного тракта.
"Не забывайте пить больше воды, поскольку клетчатка, содержащаяся в овощах, требует дополнительного увлажнения. При ее дефиците начнет тянуть воду из организма", — добавила врач.
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